الزايدي: الوفاق خالفت الدستور بإجراء الانتخابات البلدية بعدد من المناطق الأشهر الماضية

ليبيا – أكد وزير الحكم المحلي في الحكومة المؤقتة عادل الزايدي أن الانتخابات البلدية التي تم إطلاقها تشمل كافة البلديات الخاضعة لسيطرة المؤقتة في جميع المناطق على أن تبدأ بعد 90 يوم من الإعلان، مبيناً أن الحكومة تعهدت بتوفير كل الإمكانيات لإنجاح الانتخابات.

الزايدي لفت خلال مداخلة لبرنامج “LIVE” الذي يذاع على قناة “218NEWS” أمس الثلاثاء إلى أنه في حال استطاعت اللجنة إنهاء أعمال التجهيز في مدة أقل من المدة المحددة فسيتم المباشرة في الانتخابات، مشيراً إلى أنه لم يتم تحديد البلدية الأولى التي ستنطلق فيها الإنتخابات.

وأفاد أنه تم صدور حكم قضائي في بلدية سبها التي انتخبت مجلسها البلدي بالمدة الماضية نتيجة لأخطاء حصلت أثناء العملية الانتخابية بالرغم من تحذير الحكومة المؤقتة لعدم الإنصياع وراء اللجان الصادرة عن اللجنة التابعة لحكومة الوفاق.

وإتهم حكومة الوفاق بمخالفة الدستور في العملية الانتخابية التي انطلقت في عدد من المناطق الأشهر الماضية حيث اعتمدت على نظام القائمة وهو مخالف للقانون 59 والقرارين 160 و161 المعنية بطريقة الانتخابات البلدية.

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