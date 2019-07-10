استمرار العمل بالخطة المرورية التي أطلقها مدير أمن بنغازي

بنغازي 10 يوليو 2019 (وال) – أكد مدير المكتب الإعلامي بمديرية أمن بنغازي نقيب أحمد ضوء المسماري استمرار عمل الخطة المرورية التي اطلقها مدير أمن بنغازي عميد عادل عبدالعزيز، بإشراف قسم المرور والتراخيص بنغازي.

وأوضح المسماري أن الخطة تهدف إلى تنظيم سير عمل الخطة الأمنية المرورية الشاملة، وضبط حركة الشارع العام، ولتعقب مُخالفي قوانين المرور، ومنع الاختناقات المرورية وما تسببه من تعطيل ومشاحنات .

وذكر مدير المكتب الإعلامي أن مجير الأمن أعطي الأجهزة الأمنية كافة الصلاحيات لاتخاذ كافة التدابير والإجراءات الأمنية المعمول بيها، وما يتطلبه الأمر من ضرورة تواجد كثيف وظاهر. (وال – بنغازي) رع / ع ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال