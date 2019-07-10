باشاآغا: مهاجرين مركز تاجوراء إنتشروا في شوارع طرابلس وندعوهم للعودة لتسوية أوضاعهم

ليبيا – أبدى عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة ووزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا عن أسفه لخروج عدد من المهاجرين من مركز إيواء تاجوراء دون الإجراءات المتبعة ، داعياً جميع من خرجوا للعودة إلى المركز حتى تتم تسوية أوضاعهم بالتنسيق مع مفوضية اللاجئين.

وزير الداخلية فتحي باشاآغا قال في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” إن مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة قررت إخراج 70 مهاجرا من مركز إيواء تاجوراء الذي يضم نحو 400 مهاجر استعداداً لترحيلهم إلى دول أخرى ما دفع عددا من المهاجرين إلى الاحتجاج ومغادرة المركز.

وأضاف باشاآغا أن عناصر وزارة الداخلية اضطروا إلى عدم الاصطدام بالمهاجرين ومنعهم من المغادرة بالقوة احتراما لحقوق الإنسان وهو ما أدى إلى خروج عدد منهم بشكل سلمي خارج مركز الإيواء وانتشارهم في شوارع العاصمة ،على حد قوله.

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