الخيالي: تنظيم داعش الإرهابي قد يحضر لهجوم على بعض مدن الجنوب

ليبيا – أكد عميد بلدية سبها حامد الخيالي أن تنظيم داعش الإرهابي قد يحضر لهجوم على بعض المناطق والمدن الواقعة في المنطقة الجنوبية خلال الأيام المقبلة.

الخيالي قال في تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” اليوم الأربعاء :”نتوقع الهجوم على العديد من المناطق في أي وقت، خاصة مدن مرزق وأوباري وحقلي النفط الشرارة والفيل وكذلك مناطق الفقهاء وبعض القرى التابعة لسبها”.

وتابع أن العناصر التي انضمت إلى التنظيم الفترة الماضية من المرتزقة الذين استقدموا من سوريا والعراق باتوا يهددون معظم المناطق في الجنوب وأن الكتائب المتواجدة في مدينة مرزق ليست مسلحة بالقدر الذي يمكنها من الدفاع عن المدينة كما هو الأمر في المناطق الأخرى.

وشدد الخيالي على أن العناصر التي تتمركز في المنطقة الجنوبية تستغل انسحاب العديد من الكتائب باتجاه طرابلس وأنها تسعى لتخريب المناطق النفطية وكذلك السيطرة على بعض القرى من أجل إشاعة القتل وسرقة الأموال خاصة أنهم استجلبوا إلى ليبيا مقابل الأموال،حسب قوله.

عميد بلدية سبها طالب بتزويد الكتائب الموجودة في الجنوب بالأسلحة المتطورة لصد أي هجوم محتمل في أي وقت وكذلك إرسال تعزيزات عسكرية إلى بعض المناطق التي يسعى لاستهدافها تنظيم داعش خلال الأيام المقبلة.

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