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الرعيض: نرفض لقاء النواب الذين شرعنوا الحرب على طرابلس في القاهرة

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب المقتطع عن مدينة مصراتة محمد الرعيض على أن الدعوة المصرية لعدد من الاعضاء في طرابلس كانت شفوية من قبل السفير المصري في ليبيا محمد أبو بكر حيث تحاول القاهرة جمع أكبر عدد من النواب في إطار لمل شمل النواب عن طريق الوصول لبعض الحلول والتوافقات التي تنهي الأزمة السياسية في ليبيا.

الرعيض إعتبر خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا بانوراما” أمس الثلاثاء وتابعتها صحيفة المرصد أن دعوة الجانب المصري في هذا التوقيت جاءت بعد بدء الأعضاء المقاطعين والمنشقين عن المجلس في طبرق عقد جلسات بشكل منظم في طرابلس ووصولها لعدد كبير يمثل أغلب النواب حسب زعمه.

وأعرب عن رفض غالبية المجتمعين في طرابلس لقاء الأعضاء الذين شرعنوا ما وصفه بـ”الحرب على طرابلس” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة) ووقفوا ضد مصلحة ليبيا في سبيل وصول من وصفه بـ”الديكتاتور” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) ليحكم ليبيا من جديد حسب زعمه ، مؤكداً حرصهم على علاقتهم بمصر والشعب المصري لكن المشاركة بهده الدعوة تعتبر خطأ كبير على حد قوله.

وأشار إلى مطالبتهم من كافة النواب المقاطعين والمنشقين عدم المشاركة حتى بشكل فردي في هذا الإجتماع، لافتاً إلى أنهم يركزون على الإستعداد للتواصل مع مصر بشكل آخر ومنظم بدعوة من البرلمان المصري شريطة أن يكون البرنامج واضح.

وأضاف :”عقيلة ومن معه مقاطعين ولا نقبل رجوعهم لمجلس النواب إلا بعد تغيير موقفهم من الحرب على طرابلس وإعادة الديكتاتورية مرة أخرى، الجلسة خارج ليبيا مرفوضة والجميع يعلم أن مظاهر الهزيمة واضحة على وجه حفتر الغاشم على طرابلس بالتالي يحاولون إيجاد مخرج وبحضور مجموعة كبيرة من النواب في القاهرة تعتبر نفهسها قد نجحت في استجلاب مجموعة من النواب الليبيين ومحاولة لإجهاض اجتماع البرلمان بطرابلس الذي يزداد عدده في كل يوم”.

وقال بأن موقف البعثة الأممية واضح منذ فترة حيث كانت تعول على “الرجل القوي”بعد معاهدته بدخول طرابلس خلال 3 أيام كما دخل الجنوب لكن البعثة حالياً أصبحت تتبع سياسية الدول الكبرى المنقسمة، مشدداً على أهمية دعم جبهات القتال في طرابلس وإنهاء ما وصفه بـ”الإعتداء وهزيمة من وصفه بـ”الغازي” التي ستؤثر بشكل كبير على موقف البعثة الأممية والعديد من الدول والليبيين الممسكين بالعصا من النصف وفقاً لتعبيره.

الرعيض شدد على متابعتهم مع المجلس الرئاسي وكل الجهات لدعم الجبهة و الحصول على دعم الدول الصديقة فيما يتعلق بإحتياجات النازحين و “المحاربين” في الجبهة لحسم المعركة، منوهاً إلى أن مجلس النواب والدولة والسياسيين لهم دور في مساعدة الرئاسي وحكومة الوفاق في تقديم مبادرات تكون جامعه ومقبولة وقابلة للتطبيق في إطار إعلانها من قبل حكومة الوفاق التي تقود معركتها ضد من وصفهم بـ”القوات الغازية لطرابلس”.

عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة يرى أن العاصمة طرابلس خالية من المليشيات وأي ظواهر لوجود تنظيم”داعش” حسب زعمه ، زاعماً أنهم عند زيارتهم لفرنسا أكدوا لهم بأن “حفتر” هو من يتعامل مع الأجندات الإسلامية مثل المدخلية وهم المليشيات الحقيقة كما أنه لا يملك جيش بل يملك مجموعة من المجرمين والمليشيات منهم محمود الورفلي وأن المجتمعين في طرابلس من مقاطعين ومنشقين ليسوا مع الحرب لكنهم ندافعون عن أنفسهم وسينتصرون قريباً حسب زعمه .

وإختتم مشيراً إلى أن المشهد بحاجه لتكاتف الجميع لتعيين فائز السراج لقيادة المعركة السياسية والخروج بالنصر لحسم وإنهاء جميع المشاكل، منوهاً إلى أنه في الإطار السياسي على الجميع التعاون لإيجاد مبادرة ناجحة.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • .انت عايش فى اوهام مثل اى اخوانى غبى فائز السراج دمية فى يد المليشيات التى تسيطر على عشرة فى المائة من الارض بينما يسيطر الجيش الوطنى على غالبية الارض ولان الخوان المفلسين متخلفين فانهم سحقوا فى كل مكان وخسروا كل شئ بسبب اطماعهم فى السيطرة الكاملة واقصاء الاخرين والغدر صفة دائمة فيهم فهم من قتلوا السادات الذى اخرجهم من السجون وسمح بحرية للجماعات الاسلامية وعبدالناصر عرض عليهم المشاركة فى السلطة بعد ثورة يوليو وكان مكتب المجرم سيد قطب جنب مكتبه واشترطوا شروط تعحيزية منها تولى وزارة المعارف اى التعليم فرفض عبدالناصر فحاولوا قتله فى المنشية فاعدم سيد قطب ووضعهم فى السجون ودخلوا عالم النسيان الى ان اخرجهم السادات من السجون ليردوا له الجميل ويقتلوه اى ان غدر غريان ليس جديد وكل من يتحالف معهم الان اول من سيلدغ منهم لو تمكنوا اسألوا الدعوة السلفية فى مصر ساعدوهم فى الوصول للسلطة ومع ذلك اقصوهم واستولوا على كل المناصب لجماعتهم الارهابية المهم انهم فى النهاية وبفضل غباوتهم الشديدة يخربون بيوتهم بايديهم ولن يشاركوا فى اى عمل سلمى والخلاص منهم من خلال عمل عسكرى لتحرير البلاد من شرهم والحمد لله يتضح انهم منافقون كاذبون بعد فضيحة تكذيب رئيس وزراء الجزائر للمصراطى الكذاب باشا اغا

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  • شر البلية ما يضحك المضحك ان الخوان المفلسين فشلوا فى تسويق دخول الجيش لتطهير طرابلس من الارهابيين بانه عدوان فلم يقل بذلك سوى تركيا وقطر كلبى الصهاينة فى المنطقة وباقى المجتمع الدولى دعم الجيش الوطنى فى محاربة الارهاب واثنى ترامب على ذلك واكد بوتن على نقل مقاتلين من ادلب لمحاربة الجيش الوطنى وتقرير الخارجية الامريكية كشف المستور لحكومة الافاق فاسد السراق رغم رحلة معتيق الى امريكا واتضح انه اهطل تصور ان مائة مليون دولار رشى سيغير الموضوع اذا كان تميم دفع 8 مليار لتوسيع قاعدة العديد الامريكية لتضرب منها امريكا حليف قطر فى ايران واستحق لقب صديق من ترامب ومن قبل ثناء على قطر من اسرائيل والمضحك ان تميم قال ان القيم الامريكية والقطرية واحدة طيب امريكا فيها دعارة مقننة وزواج مثلثيين مخالف للقيم الاسلامية وامريكا عندها انتخابات ديمقراطية اما قطر انقلابية من يقول رايه فى الامير يسجن مدى الحياة واضح انه كذاب مثل كل الخوان المفلسين

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