مئات المهاجرين يغادرون مركز إيواء تاجوراء

وصل حوالي 310 مهاجرين غير قانونيين إلى مركز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس بطريق السكة، مساء الأربعاء، قادمين من مركز إيواء تاجوراء.

وقال جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية – فرع طرابلس، بصفحته في “فيسبوك” إن المهاجرين قطعوا 20 كلم، من تاجوراء إلى طريق السكة، سيرا على الأقدام حيث رفضوا الصعود إلى حافلات جهزها لهم منتسبو فرع طرابلس طريق السكة.

وأضاف الجهاز أن المهاجرين قاموا بهذه الخطوة بعد أن أبلغتهم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR برفض طلباتهم بالهجرة إلى بلد آخر.

وأشار الجهاز إلى أن منتسبي فرع طرابلس طريق السكة قاموا بتأمين سير المهاجرين طوال الطريق، وبعد وصولهم إلى الفرع تم إيواؤهم وتقديم الخدمات اللازمة لهم.

وكان جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع تاجوراء، أفاد الأربعاء، بأن فريق مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين زار مركز إيواء تاجوراء، بغية نقل 55 مهاجرا غير قاناوني والإبقاء عن نحو 310 آخرين.

وأضاف المركز أن القرار أحدث ربكة بين المهاجرين، وخروج عدد منهم إلى الشارع للمغادرة إلى مركز طريق السكة التابع لمفوضية شؤون اللاجئين.

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