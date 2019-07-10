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مصر تعقد اجتماعا بين النواب الداعمين للجيش والمعارضين له السبت المقبل

تم النشر منذُ 55 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

أكد عضو مجلس النواب ، علي السعيدي القايدي، أن مصر  تستعد لعقد لقاء يجمع بين أعضاء مجلس النواب الداعمين للجيش ونواب رافضين لعمليات الجيش الليبي بطرابلس في العاصمة القاهرة لمدة ثلاثة أيام.

وأكمل السعيدي، أن “هناك ترتيب من الجانب المصري لعقد لقاء بين النواب الداعمين للجيش ونواب الداعمين للمليشيات، في القاهرة لمدة ثلاثة أيام من السبت وحثي يوم الاثنين القادم”.

وحول العلاقات المصرية الليبية أكد القايدي على أن “مصر لها علاقة تاريخية مع ليبيا ولا تربط علاقتها بأشخاص، يجب أن ندرك بأن أمن ليبيا هو من أمن مصر والعكس صحيح”.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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  • مصر عندها بعد نظر عكس تحالف الصهاينة فى تركيا وقطر تحالف ضرار فلو كانت المؤسسة العسكرية توحدت بعد اجتماعات القاهرة لكنا تجنبنا الحرب فى طرابلس لانه كان سيتم حل المليشيات وسيطرة الجيش الوطنى ويتحمل مسئولية الدماء من افسدوا الحورات السابقة ودائما مصر تجمع شمل الاشقاء بغض النظر من موقفها من احد الاطراف كما حدث بين فتح وحماس رغم ان حماس اخوانية وتستنجد بالمخابرات المصرية لوقف اى اجتياح اسرائيلى لغزة وامن ليبيا يؤثر على امن مصر ولهذا فهى حريصة على استقرار ليبيا وعلى كل النواب التحاور فى جو امن بالقاهرة فاذا وصلوا لاتفاق يعقد البرلمان بطبرق بصفة رسمية ويصدر القرار المناسب فالبرلمان هو الجامع لارادة الشعب بالانتخاب ولا بمكن لقلة من الخوان العملاء لقوى الشر ان تستفيد من الفوضى فى نهب ثروات الليبيين ومن لديه تخفظات على ادارة الجيش لاى ملف فليقل رايه ويطلب ضمانات لتحقيق الدولة المدنية من خلال قرار من البرلمان

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