مصر تعقد اجتماعا بين النواب الداعمين للجيش والمعارضين له السبت المقبل

أكد عضو مجلس النواب ، علي السعيدي القايدي، أن مصر تستعد لعقد لقاء يجمع بين أعضاء مجلس النواب الداعمين للجيش ونواب رافضين لعمليات الجيش الليبي بطرابلس في العاصمة القاهرة لمدة ثلاثة أيام.

وأكمل السعيدي، أن “هناك ترتيب من الجانب المصري لعقد لقاء بين النواب الداعمين للجيش ونواب الداعمين للمليشيات، في القاهرة لمدة ثلاثة أيام من السبت وحثي يوم الاثنين القادم”.

وحول العلاقات المصرية الليبية أكد القايدي على أن “مصر لها علاقة تاريخية مع ليبيا ولا تربط علاقتها بأشخاص، يجب أن ندرك بأن أمن ليبيا هو من أمن مصر والعكس صحيح”.

