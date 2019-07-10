طرح أحمال في كامل المنطقة الشرقية

قال المتحدث باسم الهيئة العامة للكهرباء بالحكومة المؤقتة ربيع خليفة، إن المنطقة الشرقية تشهد في هذه الأيام ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة ورطوبة عالية، وبالتحديد في مدينة بنغازي والمناطق المجاورة لها، مبينا أن هذه العوامل تؤثر على عمل الوحدات المنتجة للطاقة الكهربائية ومحطات التوزيع.

وأوضح خليفة في بيان أن شركة الكهرباء ستشرع في طرح الأحمال على امتداد المنطقة الشرقية بواقع عدد 4 ساعات، مشيرا إلى أن هذا الأمر غير دائم ولحين مرور موجة الحر.

وطالب خليفة المواطنين التعاون مع رجال الشركة من خلال الترشيد في استهلاك الكهرباء، معتبرا أنه واجب وطني وللحفاظ على استقرار الشبكة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية