سيناتور إيطالي يتهم بلاده بالفشل في منع الحرب في ليبيا

وفي معرض تقديمه مساءلة لوزير الخارجية إينزو موافيرو ميلانيزي بشأن الوضع في ليبيا، أضاف رئيس كتلة الحزب الديمقراطي المعارض في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ، أليسّاندرو ألفييري، أن “عدد الوفيات والعنف في ليبيا مستمر بالزيادة بلا هوادة”.

وتابع السيناتور المعارض “إننا نواجه حربًا تنطوي على مخاطر، ويشهد لذلك بوضوح مقال اليوم الذي نشرته صحيفة (لا ستامبا)، على أنها حرب تخوضها دول ذات سيادة بالوكالة، لمجرد مصالح ترتبط بهيمنة جيوسياسية في منطقة المتوسط”.

تساءل سيناتور إيطالي عن ما تفعله حكومة بلاده لمنع مخاطر الحرب والتدخل الأجنبي في ليبيا!

وخلص القيادي بالحزب الديمقراطي الى القول إن “من غير الممكن أن يكون التخويل الذي تم في الظلام للسلطات الليبية في مجال الحرب ضد الهجرة هو الإستراتيجية الوحيدة لبلادنا تجاه ليبيا”.

