الاتحاد الأوروبي يرحب بالإفراج عن المهاجرين في مركز إيواء تاجوراء

رحب الاتحاد الأوروبي بخطوات حكومة الوفاق بالإفراج عن المهاجرين الذين كانوا محتجزين في مركز إيواء تاجوراء.

و قالت متحدثة باسم الاتحاد الأوروبي في بيان، اليوم الأربعاء “الإفراج عن المهاجرين المحتجزين في مركز إيواء تاجوراء خطوة إيجابية من قبل السلطات الليبية، وكذلك يجب إطلاق سراح كافة المهاجرين من مراكز الاحتجاز المشابهة”.

وأضاف البيان “سنواصل العمل مع المنظمة الدولية للهجرة ووكالة الأمم المتحدة للاجئين، لحماية ودعم المهاجرين واللاجئين في ليبيا”، متابعا “الاتحاد الأوروبي ملتزم بشدة بمحاربة الاتجار بالبشر والمهربين وتقوية حرس السواحل الليبي لإنقاذ الناس في البحر”.

وأكد البيان “نظام احتجاز المهاجرين في ليبيا يجب أن ينتهي، ويجب أن تواجه الهجرة وفقا للقوانين والمعايير الدولية، بما في ذلك حقوق الإنسان”، لافتا “الاتحاد الأوروبي يقف مستعدا لمساعدة السلطات الليبية لتطوير الحلول وخلق بدائل آمنة وملائمة”.

