وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة تضبط خلايا تخريبية نائمة وتؤكد انتهاء القضايا التي كانت تقيد ضد مجهول

بنغازي 10 يوليو 2019 (وال) – أعلن مدير مكتب الإعلام الأمني بوزارة الداخلية رائد طارق الخراز تمكن وحدات الوزارة من تفكيك خلايا نائمة كانت ترتب لأعمال تخريبية تهدف لزعزعة الأمن في شرق ليبيا .

وأوضح الخراز تتبع عناصر الخلايا النائمة وضبط اتصالات لهم مع قادة إرهابيين، مؤكدًا أن معالي وزير الداخلية أصدر على الفور تعليماته المشددة بتتبع الخلية وضبطها بعد رصد المكالمات الخطيرة بينهم وبين قادة الإرهاب.

الخراز أكد على تعليمات معالي الوزير التي تقتضي الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بأمن ليبيا ومواطنيها .

وأشار إلى أن مدينة بنغازي شهدت استقرارًا أمنيًا منقطع النظير بفضل الخطة الأمنية المحكمة التي وضعها معالي وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف وانتهت من مهامها خلال الأيام الماضية.

وقال إن عمل الخطة عزز جهود مديرية أمن بنغازي في المحافظة على الأمن والاستقرار الكبير الذي تشهده المدينة.

وأضاف أن مدير أمن بنغازي يجري جولات يومية في شوارع وميداين البلدية ومراكز الشرطة والأقسام وذلك لمتابعة العمل اليومي الذي أوكله له وزير الداخلية.

من جهة أخرى، أكد الخراز سير عمل الخطط الأمنية لمدينة درنة، والمنطقة الممتدة من أجدابيا وحتى سرت بعمل الإدارة العامة للدعم المركزي والإدارة العامة للبحث الجنائي، مؤكدا أن الجريمة تم تقييدها ضد مجهول منذ انطلاق عمل هذه الخطط التي يتابعها بشكل يومي وعلى مدار الساعة معالي وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف .

واعتبر الخراز أن الوزير كان رجل المرحلة بامتياز من خلال حماية ظهر القوات المسلحة والمحافظة على استتباب الأمن داخل المدن والمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المؤقتة، من خلال ضبط الخلايا النائمة وخلايا السطو المسلح والسرقة وغيرها.

وثمن الخراز خطوة اعتماد قانون الشرطة بفضل جهود الوزير لافتا إلى أن العمل به مرهون بتعديل بعض المواد من مجلس النواب، ليتم العمل به من تاريخ صدوره السابق.

كما أكد قرب انطلاق دورة المعهد العالي لضباط الشرطة، والتي يجرى الاستعداد لها خلال هذه الأيام، لافتا إلى أنها ستبدأفي الأيام القليلة القادمة لتعديل درجات ضباط الصف وتأهيلهم ليكونوا ضباطا وفقا للقانون.

يشار إلى أن وزارة الداخلية في الحكومة المؤقتة تمكنت في وقت وجيز من خلال الحكومة من تجهيز كافة مراكز الشرطة وصيانتها وإنشائها فضلا عن تزويدها بالآليات والأسلحة والملابس والدعم اللوجستي لفرض هيبة الدولة وسيادتها. (وال – بنغازي) ع ع

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