السراج يبحث سير العملية التعليمية في غريان

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، مع وكيل وزارة التعليم عادل جمعة, سير العملية التعليمية في مدينة غريان وذلك بعد استعادة قوات حكومة الوفاق للمدينة من القوات التابعة للقيادة العامة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في بيان أن«وكيل وزارة التعليم أطلع السراج على سير العملية التعليمية في كافة المناطق وخاصة في مدينة غريان التي تعرض عدد من مؤسساتها التعليمية للقصف من القوة المعتدية».

وأضاف البيان أن «السراج أعطى تعليمات فورية بتوفير الاحتياجات والقيام بعمليات الصيانة العاجلة للمرافق التعليمية بمدينة غريان».

وأضاف البيان أن «الاجتماع ناقش الخطة الموضوعة من قبل وزارة التعليم لمعالجة كافة الصعوبات التي تواجه العملية التعليمية بصفة عامة وعملية التنسيق بين أجهزة الوزارة و المؤسسات التعليمية في كافة البلديات».

وفي 26 يونيو الماضي أعلن الناطق باسم القوات التابعة لحكومة الوفاق، العقيد محمد قنونو، أن «مدينة غريان تحت سيطرة قوات الوفاق بالكامل».

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