عميد سيها: أتوقع هجوم داعش على مدن في الجنوب

المتوسط:

أكد عميد بلدية سبها حامد الخيالي أن تنظيم داعش الإرهابي قد يحضر لهجوم على بعض المناطق والمدن الواقعة في المنطقة الجنوبية خلال الأيام المقبلة.

وأكمل الخيالي :”نتوقع الهجوم على العديد من المناطق في أي وقت، خاصة مدن مرزق وأوباري وحقلي النفط الشرارة والفيل وكذلك مناطق الفقهاء وبعض القرى التابعة لسبها”.

وشدد الخيالي على أن العناصر التي تتمركز في المنطقة الجنوبية تستغل انسحاب العديد من الكتائب باتجاه طرابلس وأنها تسعى لتخريب المناطق النفطية وكذلك السيطرة على بعض القرى من أجل إشاعة القتل وسرقة الأموال خاصة أنهم استجلبوا إلى ليبيا مقابل الأموال،حسب قوله.

