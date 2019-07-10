المحاسبة يوافق على تعاقد النهر الصناعي لتوريد المعدات الكهروميكانيكية

وافق رئيس ديوان المحاسبة الليبي المنبثق عن مجلس النواب عمر عبدربه صالح، بناءّ على ما خلصت إليه لجنة فحص ودراسة العقود بمحضرها على إجراءات تعاقد جهاز تنفيذ وإدارة النهر الصناعية لتوريد وتركيب المعدات الكهروميكانيكية باستكمال تنفيذ مشروع القاطع (ج) وغرفة تخفيف الضغط رقم (5) بمنظومة بنغازي الفرعية.

وأوضح المكتب الإعلامي للديوان، أن ديوان المحاسبة الليبي اشترط لنفاذ المصادقة مراعاة التقيد بالتوصيات الواردة في تقرير الزيارة الميدانية لمشروع استكمال منظومة تزويد مدينة بنغازي بمياه النهر الصناعي غرفة صمامات التحكم رقم (5).

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