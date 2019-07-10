الحبري يناقش مع وليامز أزمة الصكوك ويرحب بالمراجعة الدولية والاتصال مع «المركزي» بطرابلس

أعلن محافظ مصرف ليبيا المركزي في البيضاء، علي الحبري ترحيبه بعمليات المراجعة والتدقيق لإيرادات ومصروفات المصرف التي من المقرر أن يجريها مكتب دولي متخصص تحت إشراف بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، و«عدم ممانعته في إجراء اتصالات أفقية مع إدارات المصرف المركزي في طرابلس من أجل تجهيز الأرضية الملائمة لتوحيد المصرف المركزي».

جاء ذلك في بيان صدر عن المصرف المركزي في البيضاء، اليوم الأربعاء، عقب اجتماع الحبري مع نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للشؤون السياسية، ستيفاني وليامز بحضور المستشار الاقتصادي للبعثة روبرت ووكر، ومديري إدارات المصرف في البيضاء.

وفق البيان فإن الحبري شدد خلال الاجتماع الذي عقد بمقر المصرف في بنغازي على «أهمية المراجعة الدولية» للمصرف المركزي، وأكد «استعداد المصرف لاستقبال فريق المراجعة الدولية والتعامل معه إلى أبعد مدى ممكن»، كما أكد «على دور الجيش الوطني والآثار المترتبة على تحريره للموانئ وتأمينه للحقول النفطية».

وجاء في البيان أن الاجتماع أكد على ما يلي:

– أهمية المراجعة الدولية حيث أكد المحافظ استعداد المصرف لاستقبال فريق المراجعة الدولية والتعامل معه لأبعد مدى ممكن.

ـ تم استعراض مسيرة التعاون بين المصرف والبعثة في المرحلة الماضية ومراجعة المراسلات المتبادلة خاصة ما تعلق منها بإقفال المنظومة المصرفية عن المنطقة الشرقية بالكامل من طرف مركزي طرابلس.

ـ كما استعرض ملف عدم تسوية معاملات المقاصة للصكوك الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي طرابلس والتي لا تزال معلقة دون سبب منطقي أو فني.

ـ نوقشت الإصلاحات النقدية التي جرت في الآونة الأخيرة وأبدى المصرف المركزي بنغازي تأييده لها كونها تحقق نوعا من العدالة في توزيع النقد الأجنبي دون تحيز لأى منطقة وفقا للسعر المشمول برسم العملة.

ـ شمل النقاش استعراض كيفية توزيع عوائد الرسم بشكل عادل وفقا لكمية العملة المباعة في كل منطقة، وأبدى المحافظ قلقه بشأن قرارات المجلس الرئاسي بتخصيص مبالغ من رسم العملة لصالح مصرف ليبيا المركزي طرابلس في مقابل إهمال كلي لمصرف ليبيا المركزي بنغازي واعتبره استقزازا وإجحافا في حق سكان إقليم برقة ومخالفة لقواعد عدالة التوزيع.

ـ كما تمت مناقشة الإجراءات التعسفية التي صدرت ضد مصرفي الوحدة والتجارة والتنمية بشأن بيع النقد الأجنبي دون مبررات موضوعية تستدعي ذلك مما اعتبر الهدف منها التضييق على المؤسسات المتعاونة مع مصرف ليبيا المركزي بنغازي، واقترح المحافظ علي بعثة الأمم المتحدة أن تكون إدارة الصرف الأجنبي تحت لجنة مكونة من المصرف المركزي والمصارف التجارية حتي تتحقق الكفاءة وعدم التحيز.

– تناول اللقاء دور الجيش الوطني والآثار المترتبة على تحريره للموانئ وتأمينه للحقول النفطية التي برزت بوضوح في جداول مقارنة زيادة انتاج النفط، وبالتالي زيادة الدخل القومي وتحسن المؤشرات الاقتصادية بشكل ملموس.

ـ تم منح الوفد عدة تقارير ودراسات ومقترحات داعمة لما جري وتداول حوله في الاجتماع الذي استمر لساعتين.

وفي ختام الاجتماع أكد محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري أن اللقاء كان إيجابيا ومثمرا وهادفا وشمل التأكيد على عدة ثوابت رئيسية منها ضرورة توحيد مصرف ليبيا المركزي لما تشكله هذه الخطوة من أهمية للسيطرة على المتغيرات النقدية للمجتمع وتوجيه الموارد لما يخدم الاقتصاد على المدي المتوسط.

وأكد المحافظ على أنه تم الاتفاق بين الطرفين على ضرورة وأهمية استمرار وتكرار اللقاءات، على عدم ممانعته في إجراء اتصالات أفقية مع إدارات مركزي طرابلس من أجل تجهيز الأرضية الملائمة لتوحيد المصرف المركزي.

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