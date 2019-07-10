المشري يبحث التعاون المشترك بين ماليزيا وليبيا

التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري رفقة وفد من أعضاء المجلس في العاصمة الماليزية كوالالمبور، اليوم الأربعاء، مع وزير الخارجية الماليزي “سيف الدين عبدالله” ونائب وزير الدفاع الماليزي وعضو البرلمان “محمد جوهري بن بهاروم” ووكيل شمال أفريقيا والشرق الأوسط “يسرى عزينزام”.

وأوضح المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة، أن المشري ناقش خلال اللقاء العلاقات المشتركة بين ماليزيا وليبيا وسبل تطويرها.

ومن جهته عبر الجانب الماليزي عن قوة العلاقة بين البلدين خاصة في المجالين التعليمي والاقتصادي، مؤكدين أن ماليزيا ستدعم بقوة الحكومة الشرعية في ليبيا، وأنها ضد الحلول العسكرية.

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