«جهاز مكافحة الهجرة»: خروج أكثر من 300 مهاجر إلى شوارع تاجوراء

أكد جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، فرع تاجوراء، أن أكثر من 300 مهاجر غير شرعي خرجو إلى الشوارع دون أن «يعترضهم احد اثناء خروجهم».

وقال مكتب الإعلام والتوثيق بالجهاز في بيان مقتضب الأربعاء «بعد زيارة فريق مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين لمركز إيواء تاجوراء مساء الثلاثاء 9 يوليو 2019م، بغية نقل عدد 55 مهاجرا غير شرعي والإبقاء عن ما يقارب من 310 مهاجر آخرين داخل مقر جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع تاجوراء ،حدثت ربكة بين المهاجرين خاصة وأن البعض يرى بأن آلية التقييم لفئة المستضعفين غير عادلة وغير منصفة ، مما سبب خروج عدد منهم للشارع ، بعد أن قالت لهم المفوضية بأنها ستنقل 55 شخصا فقط وفق قوائم وأسماء تم إعدادها من قبلهم».

ولفت الجهاز إلى أن «هؤلاء المهاجرين لم يعترضهم أحد أثناء خروجهم، والآن هم في طريقهم لمركز الأزمة للتجميع ومغادرة طريق السكة التابع لمفوضية شؤون اللاجئين».

يذكر أن عشرات القتلى والجرحى بين المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات أفريقية، سقطوا إثر قصف جوي تعرض له مركز إيواء تاجوراء في العاصمة طرابلس، في 3 يوليو الجاري ما أثار غضبًا دوليًا ودعوات لتحقيق مستقل.