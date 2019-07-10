الثني يصدر تعليماته بتضمين مبنى وكالة الأنباء الليبية ببنغازي للصيانة

أصدر رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، اليوم الأربعاء، تعليماته بصيانة مقر وكالة الأنباء الليبية، وذلك خلال تفقده لمشروع الصيانة القائم بمقر مؤسسة الإذاعة والتلفزيون بشارع عبدالمنعم رياض في مدينة بنغازي.

وخلال الزيارة، قدم مدير مؤسسة الإذاعة والتلفزيون – الناطق الرسمي باسم الحكومة حاتم العريبي، ومدير جهاز تنمية وتطوير المدن المهندس ناجي المعداني المسؤول عن أعمال الصيانة، شرحا وافيا للثني حول مراحل الصيانة الجارية للمقر، مؤكدين قرب الانتهاء من أعمالها.

من جهته أبدى الثني، العديد من الملاحظات حيال مشروع الصيانة، موصيا بالانتهاء منها في أسرع وقت على أكمل وجه ووفقا للمواصفات المطلوبة لما للمشروع من أهمية استراتيجية لكونه يضم التلفزيون الرسمي الليبي ووكالة أنباء الدولة.

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