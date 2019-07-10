السراج يبحث سير العملية التعليمية في غريان

عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع وكيل وزارة التعليم عادل جمعة وذلك بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس.

وأطلع وكيل الوزارة، خلال الاجتماع السراج، على سير العملية التعليمة في كافة المناطق وخاصة في مدينة غريان عقب تعرض عدد من مؤسساتها التعليمية للقصف.

وأعطي رئيس المجلس الرئاسي تعليماته الفورية بتوفير الاحتياجات والقيام بعمليات الصيانة العاجلة للمرافق التعليمية بمدينة غريان، كما ناقش الخطة الموضوعة من قبل وزارة لمعالجة كافة الصعوبات التي تواجه العملية التعليمية بصفة عامة وعملية التنسيق بين أجهزة الوزارة والمؤسسات التعليمية في كافة البلديات.

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