بنغازي.. هيئة السلامة تتلقى دعما من “المؤقتة”

سلّم رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، الأربعاء، الدفعة الأولى من الآليات الإطفائية إلى هيئة السلامة الوطنية بمقرها في بنغازي.

وقالت الحكومة المؤقتة بضفحتها في “فيسبوك”، إن تسليم هذه الآليات جاء بعد أن قامت بصيانتها لتدخل الخدمة بفروع هيئة السلامة الوطنية بوزارة الداخلية.

وأكد الثني أن حكومته تعمل على توفير كافة الإمكانيات لهيئة السلامة الوطنية لضمان سير عملها بالشكل المطلوب، مؤكدا أن هذه الآليات المسلمة دفعة أولى ستليها دفعات أخرى.

يشار إلى أن مراسم التسليم حضرها رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس صقر بوجواري، ومدير أمن بنغازي العميد عادل عبدالعزيز، ومدير الإدارة العامة للبحث الجنائي بوزارة الداخلية العقيد صلاح هويدي.

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