توضيح بشأن وفاة طفلة بلدغة العقارب بالكفرة

نفى مستشفى الشهيد عطية الكاسح في الكفرة، الأربعاء، وفاة طفلة تعرضت للدغة عقرب بسبب عدم توفر المصل الخاص بمثل هذه الحالات في المستشفى.

وقال المستشفى في توضيح نشرته وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة، إن الطفلة وصلت إليه في حوالي الساعة 4:30 مساء وتم إجراء اللازم لمثل هذه الحالات بما فيه إعطاؤها جرعتين من مضاد سم العقرب الموجود والمتوفر بقسمي الأطفال والطوارئ بالمستشفى.

وأشار المستشفى إلى أن حالة الطفلة تحسنت الى حد ما، إلا أنه وفي ساعات الصباح الأولى تدهورت حالتها، ودخلت فجأة بهبوط بالقلب والتنفس ولم تستجب للإنعاش وفارقت الحياة.

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