شحنة أدوية تنعش المخزون في بني وليد

وصلت شحنة أدوية من وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني للصيدلية المركزية بني وليد التابعة لإدارة الخدمات الصحية، وتضم هذه الشحنة أدوية أطفال ومضادات حيوية وأنواع أخرى من الأدوية.

وقال المكتب الإعلامي بإدارة الخدمات الصحية، في بيان، إن وصول هذ الشحنة من الأدوية سيساهم في تخفيف العبء الكبير على المواطن في ظل هذه الظروف الصعبة، مؤكدا أنه سيكون هناك مخزون استراتيجي يكفي المدينة عدة شهور.

وكان مدير المكتب الإعلامي بإدارة الخدمات الصحية بني وليد محمـد بالنيران، ناشد قبل نحو شهر وزارتي الصحة بحكومتي الوفاق والمؤقتة، لتوفير التطعيمات الإجبارية في أقرب وقت ممكن، قبل انتشار أي مرض بين الأطفال.

وفي يونيو الماضي، أعلنت إدارة الخدمات الصحية بني وليد، نفاد مادة الإنسولين الخاصة بمرضى السكري في مخازن الأدوية بالمدينة.

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