اعتراض سيارتي تهريب قادمتين من ليبيا جنوب تونس

تمكنت التشكيلات العسكرية التونسية العاملة بقطاع رمادة, جنوب البلاد, اليوم الأربعاء 10 جويلية 2019, من حجز سيارة تهريب كانت عالقة بالساتر الترابي، وبتفتيشها تم العثور على 20 مكيفا هوائيا تفوق قيمتهم المالية 30 ألف دينار, وفق بلاغ لوزارة الدفاع.

وقد تم تسليم السيارة والمحجوز إلى وحدات الحرس التونسي بالمكان لإتمام الإجراءات القانونية في شأنها.

كما نجحت التشكيلات العسكرية التونسية العاملة بنفس المنطقة, أمس الثلاثاء, في إعتراض سيارتي تهريب قادمتين من التراب الليبي بعد أن توغلتا داخل المنطقة الحدودية العازلة وعلى متنهما 4 أشخاص من جنسية مغاربية.

وبتفتيشهما تم العثور على 7264 قطعة من الألعاب النارية (شماريخ) تفوق قيمتها المالية 580 ألف دينار, وقد تم تسليم الأفراد والمحجوز إلى منطقة الحرس الوطني برمادة لإتمام الإجراءات القانونية في شأنهم.

كما تم يوم أمس الثلاثاء العثور على 6 قذائف قديمة من مخلفات الحرب العالمية الثانية, أربع بأحد مقاطع الحجارة بقابس, جنوب البلاد, وواحدة بمنطقة زغوان, شمال شرق البلاد, وأخرى بمنزل تميم, شمال شرق, ونجح فريق من فوج الغواصين المختصين في تفجيرها صباح اليوم الأربعاء على عمق 11 مترا بعد تأمين المكان, إضافة إلى قذيفة قديمة سابعة عثر عليها مواطن صباح اليوم بشط حمام سوسة, وسط شرق البلاد, وستتم معاينتها وتفجيرها لاحقا من طرف الوحدات المختصة للهندسة العسكرية, وفق

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