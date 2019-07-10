اللواء أحمد المسماري: الجيش الوطني يتقدم في جميع محاور طرابلس

بنغازي-العنوان

قال الناطق الرسمي باسم القيادة العامة اللواء أحمد المسماري، إن قوات الجيش الوطني تتقدم في جميع محاور طرابلس، مؤكدا على أن معركة طرابلس أسهل من المعارك التي خاضها الجيش في بنغازي.

وأضاف المسماري في مؤتمر صحفي عقده من بنغازي، اليوم الأربعاء، أن القوات الجوية التابعة للجيش الوطني نفذت ضربة جوية دقيقة على موقع للأسلحة والذخائر والوقود في غريان، وهي جاهزة للرد على أي اعتداء في جميع أنحاء ليبيا.

وأكد المسماري يأن الضربات الجوية استهدفت أيضا تمركز للمرتزقة التشادية بناء على معلومات استخباراتية في إحدى نقاط الشرطة بها عدد من الإرهابيين، مشيرا إلى أن كل هجمات الميليشيات بعد هجوم غريان خاسرة على المستوى التخطيطي والتنفيذي لها.

وفي حديثه حول مهربي الوقود قال المسماري بأن المهربين ينقلون أكثر من مليون برميل إلى تونس بشكل يومي وذلك على حساب الليبيين.

وأشار المسماري إلى أن الجيش يقاتل من أجل حقوق الإنسان والسلام ويسعى لإقامة الدولة المدنية أما الميليشيات تبحث على دولة الولاية وقطع الرؤوس، مؤكدا بأن الجيش الوطني يدعم أي مبادرة تهدف إلى إحلال السلام في ليبيا.

وقال المساري بأن هناك معلومات تفيد بتركيب هوائيات خاصة بالعمليات العسكرية في طرابلس للتصنت والتشويش وخاصة بالطائرات بدون طائرات مشيرا إلى أنها ستكون هدفا للقوات المسلحة.

وفي ختام المؤتمر الصحفي قال المسماري “أقدم التعازي باسم القائد العام المشير خليفة حفتر وكل أبناء المؤسسة العسكرية وبالأخص القوات الخاصة إلى أسرة الفقيد اللواء خليفة المسماري الذي توفي في مصر وهو أحد مؤسسي القوات الخاصة في ليبيا”.

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