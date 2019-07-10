معيتيق يواصل عقد اجتماعاته الدورية مع الوزارات الخدمية

عقد النائب بالمجلس الرئاسي أحمد عمر معيتيق، اليوم الأربعاء، اجتماع مع ممثلي الوزارات الخدمية “الصحة، الاقتصاد والصناعة، الحكم المحلي، المواصلات، والشركة العامة للكهرباء”.

وأوضحت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء خصص لمناقشة المواضيع التي تلامس الحياة اليومية للموطن، والوضع العام للنازحين من مناطق الاشتباكات، والجهد الذي قامت به وزارة الحكم المحلي في هذا الشأن، حيث استعرض وزير الحكم المحلي الخطوات المتخذة لاستكمال برنامج الانتخابات للبلديات المستهدفة بداية الشهر القادم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة أفريقيا الاخبارية

