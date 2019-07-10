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معيتيق يواصل عقد اجتماعاته الدورية مع الوزارات الخدمية

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

عقد النائب بالمجلس الرئاسي أحمد عمر معيتيق، اليوم الأربعاء، اجتماع مع ممثلي الوزارات الخدمية “الصحة، الاقتصاد والصناعة، الحكم المحلي، المواصلات، والشركة العامة للكهرباء”.

وأوضحت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء خصص لمناقشة المواضيع التي تلامس الحياة اليومية للموطن، والوضع العام للنازحين من مناطق الاشتباكات، والجهد الذي قامت به وزارة الحكم المحلي في هذا الشأن، حيث استعرض وزير الحكم المحلي الخطوات المتخذة لاستكمال برنامج الانتخابات للبلديات المستهدفة بداية الشهر القادم.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • صحه النوم ياحكومة العمالة والخيانة وشلة السراق….. ما فيش ليبي حر ووطني يجب ان يسمع او بري اي شيء منكم….. أغربوا عن وجوهنا واتركوا ليبيا لأهلها…..

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