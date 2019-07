المتوسط:

أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي للجيش العميد خالد المحجوب أن الجيش يستعد لاقتحام طرابلس واستعادة غريان.

وأضاف المحجوب، في تصريحات خاصة لصحيفة “البيان” اليوم الأربعاء أن سلاح الجو سوف يستهدف الضباط الأتراك الذين يشاركون في الحرب إلى جانب الميليشيات والجماعات الإرهابية في طرابلس ”.

وأوضح المحجوب، أن الجيش في انتظار تعليمات القائد العام المشير خليفة حفتر لبدء الزحف الكبير.

