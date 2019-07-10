الثني يسلم الدفعة الأولى من الآليات لهيئة السلامة الوطنية ببنغازي

سلم رئيس الوزراء بالحكومة الليبية المؤقتة عبد الله الثني اليوم الأربعاء الدفعة الأولى من الآليات الإطفائية التي أجرت الحكومة المؤقتة عملية صيانتها لتدخل الخدمة بفروع هيئة السلامة الوطنية بوزارة الداخلية .

وحضر مراسم التسليم رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بوجواري، ومدير أمن بنغازي عادل عبد العزيز، ومدير الإدارة العامة للبحث الجنائي بوزارة الداخلية صلاح هويدي.

وأكد الثني عمل الحكومة المؤقتة على توفير كافة الإمكانيات لهيئة السلامة الوطنية لضمان سير عملها بالشكل المطلوب، مؤكدا أن هذه الآليات المسلمة ماهي إلا دفعة أولى ستليها دفعات أخرى للهيئة، لما لها من أهمية بالغة في حماية المواطنين.

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