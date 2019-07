البعثة الأممية: انتخابات المجلس الأعلى للقضاء مثال للديمقراطية والشفافية

المتوسط:

هنأت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا المجلس الأعلى للقضاء على انتخاب أعضائه بنجاح في جميع أنحاء البلاد.

وقالت البعثة، في بيان لها اليوم الأربعاء، إن هذه الانتخابات الشفافة مثال للديمقراطية والانتقال السلمي للسلطة، وتعكس استقلالية ومهنية القضاء كمؤسسة رئيسية تعزز سيادة القانون وحقوق الإنسان في ليبيا. كما أنها تمثل بارقة أمل للشعب الليبي في فترة الصراع هذه على وجه الخصوص.

وأوضحت، أنها ” تقدر عالياً الشراكة القائمة مع السلطة القضائية وتتطلع إلى مزيد من التعاون مع القيادة الجديدة نحو دعم مبادئ حقوق الإنسان وسيادة القانون في ربوع ليبيا”.

