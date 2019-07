المتوسط:

أكد اللواء محمد منفور آمر غرفة العمليات الجوية بالقيادة العامة للجيش عن شن غارات جوية ضد جماعات مسلحة حاولت الاعتداء على مدينة مرزق .

وتداولت أنباء حول محاولات لجماعات مسلحة بقيادة حسن موسى ضد مدينة مرزق وسط تصدى للأهالي لهم.

