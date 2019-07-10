الاعلام الحربي: القوات المسلحة تسيطر على مواقع جديدة بعد تنفيذ خطة محكمة

أكدت شعبة الاعلام الحربي التابعة للقيادة العامة بالجيش الوطني أن الوحدات العسكرية احرزت تقدماً جديداً، بعد تنفيذها لخُطةٍ عسكريةٍ مُحكمة لتُسيْطر الوحدات العسكرية على مواقع وتمركزات لمجموعات الوفاق المسلحة والمتحالفة مع الجماعات الإرهابية بمنطقة الخلة بعد إشتباكات عنيفة شهدتها المنطقة.

وبحسب بيان لشعبة الاعلام الحربي فإن وحدات القوات المسلحة تعمل في هذه الأثناء على عملية تأمين كل المواقع التي تم السيطرة عليها.

وقالت الشعبة أنه لم يتبقي من المنطقة الا القليل من المواقع التي رُصدت من قبل وحدات الجيش والتي لن يكون لها وجود خلال ساعات، بحسب البيان.

واكدت الشعبة أن القوات المسلحة تتحرك بخطواتٍ ثابتةٍ ومدروسة ، مشددة على أن النصر لن يكون بعيد.

وكانت غرفة عمليات المنطقة الغربية قد أكدت أن قوات الجيش الوطني أحرزت تقدما كبيرا في خلة الفرجان وأحكمت السيطرة عليها بالكامل.

وتخوض قوات الجيش الوطني اشتباكات عنيفة مع قوات الوفاق منذ مساء امس الثلاثاء في عدة محاور جنوب العاصمة طرابلس.

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