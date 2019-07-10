هيئة الكهرباء بالحكومة المؤقتة : ارتفاع درجات الحرارة سيضطرنا لطرح الأحمال على امتداد المنطقة الشرقية

بنغازي 10 يوليو 2019 (وال) – أعلن المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية المؤقتة ربيع خليفة أن الشركة ستضطر للبدء في برنامج طرح الأحمال على امتداد المنطقة الشرقية.

خليفة أوضح لقناة الفضائية الليبية أن السبب يرجع للارتفاع الكبير في درجات الحرارة ما ينتج عنه ارتفاع الرطوبة التي تؤثر على عمل الواحدات المنتجة للطاقة الكهربائية كذلك محطات التوزيع مثل الكوابل وغيرها.

وأكد خليفة أن عدد ساعات طرح الأحمال سيكون أربع ساعات فقط على امتداد المنقطة وبشكل مؤقت إلى حين مرور هذهِ الموجة. (وال – بنغازي)

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