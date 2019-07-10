مشاهد مصورة تظهر سيطرة قوات الجيش على منطقة خلة الفرجان

نشرت شعبة الاعلام الحربي التابعة للجيش الوطني مقطعا مصورا يظهر سيطرة القوات المسلحة ممثلة باللواء التاسع على منطقة خلة الفرجان بشكل كامل.
وكانت شعبة الاعلام الحربي التابعة للقيادة العامة بالجيش الوطني اكدت أن الوحدات العسكرية احرزت تقدماً جديداً، بعد تنفيذها لخُطةٍ عسكريةٍ مُحكمة لتُسيْطر الوحدات العسكرية على مواقع وتمركزات لمجموعات الوفاق المسلحة بمنطقة الخلة بعد إشتباكات عنيفة شهدتها المنطقة.
الله أكبر .. تمت السيطرة على الخلة بالكامل # طوفان الكرامة
Posted by شعبة الاعلام الحربي للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية on Wednesday, July 10, 2019
وبحسب بيان لشعبة الاعلام الحربي فإن وحدات القوات المسلحة تعمل في هذه الأثناء على عملية تأمين كل المواقع التي تم السيطرة عليها.
وقالت الشعبة أنه لم يتبقي من المنطقة الا القليل من المواقع التي رُصدت من قبل وحدات الجيش والتي لن يكون لها وجود خلال ساعات، بحسب البيان.
واكدت الشعبة أن القوات المسلحة تتحرك بخطواتٍ ثابتةٍ ومدروسة ، مشددة على أن النصر لن يكون بعيد.
وكانت غرفة عمليات المنطقة الغربية قد أكدت أن قوات الجيش الوطني أحرزت تقدما كبيرا في خلة الفرجان وأحكمت السيطرة عليها بالكامل.
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