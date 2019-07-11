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المرج..تجهيز المداخل للحد من الحوادث المرورية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

متابعة|218

تنادى مواطنون من مدينة المرج بعد إعلان عبر أثير الإذاعة المحلية بالمدينة للتعاون مع المجلس التسييرى ومكتب المرور والتراخيص للشروع في تجهيز مداخل المدينة ووسطها .

بدأ العمل في المدخل الشرقي بتجهيزه مرورياً من تركيب الإشارات المرورية وتركيب المطبات القانونية للحد من حوادث السيارات التي ارتفعت وتيرتها في الآونة الأخيرة حيث شهد شهر رمضان الماضي وقوع وفيات نتيجة حوادث السيارات عند مداخل المدينة.

وقال أحد سكان الحي المجاور للمدخل الشرقي أن المنطقة مع مرور الزمن تحولت إلى منطقة تجارية تكثر بها المحلات وازدادت مساحة البنيان مازاد في الازدحام المروري وكثرة الحوادث وكان لزاماً من تجهيز المطبات للحد من هذه الحوادث.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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