الاتحاد الأوروبي يعلق على الإفراج عن مهاجري مركز إيواء تاجوراء في طرابلس

رحب الاتحاد الأوروبي بخطوات حكومة الوفاق الوطني الليبية بالإفراج عن المهاجرين الذين كانوا محتجزين في مركز إيواء تاجوراء الذي تعرض لقصف جوي أودى بحياة العشرات في الثالث من الشهر الجاري.

قالت متحدثة باسم الاتحاد الأوروبي في بيان، يوم الأربعاء “الإفراج عن المهاجرين المحتجزين في مركز إيواء تاجوراء خطوة إيجابية من قبل السلطات الليبية، وكذلك يجب إطلاق سراح كافة المهاجرين من مراكز الاحتجاز المشابهة”.

وأضاف البيان “سنواصل العمل مع المنظمة الدولية للهجرة ووكالة الأمم المتحدة للاجئين، لحماية ودعم المهاجرين واللاجئين في ليبيا”، متابعا “الاتحاد الأوروبي ملتزم بشدة بمحاربة الاتجار بالبشر والمهربين وتقوية حرس السواحل الليبي لإنقاذ الناس في البحر”.

وأكد البيان “نظام احتجاز المهاجرين في ليبيا يجب أن ينتهي، ويجب أن تواجه الهجرة وفقا للقوانين والمعايير الدولية، بما في ذلك حقوق الإنسان”، لافتا “الاتحاد الأوروبي يقف مستعدا لمساعدة السلطات الليبية لتطوير الحلول وخلق بدائل آمنة وملائمة”.

وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في وقت سابق من يوم الأربعاء إن مركز المهاجرين في طرابلس الذي تعرض لضربة جوية مميتة الأسبوع الماضي يجري إخلاؤه تدريجيا بعد قرار السلطات الليبية إطلاق سراح نزلائه.

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