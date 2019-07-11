رئيس المؤقتة يسلم الدفعة الأولى من آليات هئية السلامة الوطنية

سلم رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني الدفعة الأولى من سيارات الإطفاء التي أشرفت الحكومة المؤقتة على إجراء عملية الصيانة لها لتدخل الخدمة بفروع هيئة السلامة الوطنية بوزارة الداخلية.

وحضر مراسم التسليم في مقر الهيئة بمدينة بنغازي،رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس الصقرعمران بوجواري، ومدير أمن بنغازي العميد عادل عبدالعزيز، ومدير الإدارة العامة للبحث الجنائي بوزارة الداخلية العقيد صلاح هويدي.

وأكد “الثني” على ضرورة توفير كافة الإمكانيات لهيئة السلامة الوطنية لضمان سير عملها بالشكل المطلوب، لما لها من أهمية بالغة في حماية المواطنين.

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