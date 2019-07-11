الاتحاد الإفريقي يأسف للتدخلات الخارجية في ليبيا

أعربت لجنة الاتحاد الإفريقي الخاصة بليبيا عن قلقها إزاء “التدخلات الخارجية” في هذا البلد وعرضت إرسال موفد خاص باسم الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، بحسب ما جاء في بيان صدر في ختام قمة للاتحاد الإفريقي عقدت في نيامي.

وعبرت اللجنة في بيان لها” عن عميق قلقها إزاء التدخلات الخارجية المتواصلة في الشؤون الداخلية لليبيا التي تحركها مصالح أنانية، وإزاء مواصلة عرقلة الجهود التي تبذل للتوصل إلى وقف دائم وغير مشروط لإطلاق النار كشرط ضروري للحوار وللتوصل إلى حل يكون ليبيا”.

من جهة أخرى عرضت اللجنة “تسمية موفد خاص مشترك بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة لتعزيز تنسيق جهود المنظمتين، على أساس خريطة طريق يقوم هذا الموفد الخاص بإعدادها لتكون وسيلة لدعم جهود السلام التي يقوم بها الليبيون”.

وكانت اللجنة الخاصة بليبيا عقدت اجتماعا مغلقا في السابع من تموز/يوليو، إلا أنها لم تصدر بيانها إلا الأربعاء رغم انعقاد قمة الاتحاد الإفريقي بين الرابع والثامن من الشهر الحالي. وأفاد مصدر دبلوماسي في الاتحاد الإفريقي أن الاجتماع كان “متوترا”.

كما أفاد مصدر دبلوماسي آخر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الرئيس الدوري الحالي للاتحاد الإفريقي لم يشارك في اجتماع اللجنة حول ليبيا وفضل إرسال وزير خارجيته سامح شكري.

وكان تداول فكرة تعيين موفد خاص مشترك للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لمساعدة الموفد الأممي الحالي في ليبيا غسان سلامة، بدأ قبل قمة نيامي الأخيرة.

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