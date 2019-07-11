بعثة الأمم المتحدة: انتخابات المجلس الأعلى للقضاء مثال للديمقراطية في ليبيا

هنأت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، المجلس الأعلى للقضاء على انتخاب أعضائه بنجاح في جميع أنحاء البلاد، مشددة على أن هذه «الانتخابات الشفافة» مثال للديمقراطية والانتقال السلمي للسلطة، وتعكس استقلالية ومهنية القضاء كمؤسسة رئيسية تعزز سيادة القانون وحقوق الإنسان في ليبيا، كما أنها تمثل بارقة أمل للشعب الليبي في فترة الصراع هذه على وجه الخصوص.

وشددت البعثة في بيانها على أنها تقدر الشراكة القائمة مع السلطة القضائية وتتطلع إلى مزيد من التعاون مع المجلس الجديد من أجل دعم مبادئ حقوق الإنسان وسيادة القانون في ربوع ليبيا.

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