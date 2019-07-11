من إسطنبول .. الغرياني يدعم جويلي في تهديده بني وليد، ويتوعد النايض بنار جهنم

في تصعيد لفتاويه الداعمة للمليشيات في طرابلس، ومن اسطنبول أعلن المفتي المعزول من مجلس النواب، الصادق الغرياني، مباركته للقرار رقم تسعة الصادر عن آمر المنطقة الغربية، أسامة الجويلي، بحق مطار بني وليد، واصفا إياه بأنه قرار موفق، زاعما بأن المطار يستخدم لأغراض عسكرية من قبل من وصفه بالعدو.

الغرياني شن هجوما لاذعا على رئيس مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة، عارف النايض، بسبب البيان الذي أصدره باسم المجمع ووجهه إلى المبعوث الأممي، غسان سلامة، حيث قال إن بيان النايض لا يجب السكوت عنه، وبأنه مليء بالكذب والبهتان، قائلا إن عاقبة النايض ستكون نار جهنم.

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