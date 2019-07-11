المحجوب: ساعة الحسم أزفت لاقتحام العاصمة

أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة، العميد خالد المحجوب، أن ساعة الحسم قد أزفت، وأن القوات المسلحة جاهزة من حيث العدد والعتاد لتنفيذ أوامر القيادة العامة، بخوض المرحلة الثانية من معركة طوفان الكرامة، والتي سيكون على رأس أولوياتها اقتحام العاصمة، واستعادة غريان.

العميد المحجوب أوضح في تصريحات لصحيفة البيان، أمس، أن سلاح الجو سيستهدف الميليشيات ومواقعها ومخازن أسلحتها وأرتالها حيثما كانت، وأينما تحركت، ولن يستثني من ذلك الخبراء والضباط الأتراك الذين يشاركون في الحرب إلى جانب الميليشيات والجماعات الإرهابية.

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