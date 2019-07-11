فرنسا تكشف لغز صواريخ “غافلين” في غريان

باريس-العنوان

قالت فرنسا إن صواريخ “غافلين” المضادة للدبابات كانت قد اشترتها من الولايات المتحدة وعثر عليها فيما بعد في قاعدة تابعة للجيش الوطني لم يكن الهدف هو بيعها أو نقلها إلى أي طرف في الصراع الليبي.

وذكرت وزارة الدفاع الفرنسية في بيان أرسلته للصحفيين أن الهدف من الصواريخ كان “الحماية الذاتية لوحدة عسكرية فرنسية أُرسلت للقيام بعمليات لمكافحة الإرهاب”.

وأضاف البيان “كانت الأسلحة معطوبة وغير صالحة للاستعمال وكانت مخزنة بشكل مؤقت في مستودع تمهيدا لتدميرها”.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز قالت في وقت سابق إن قوات تابعة لحكومة الوفاق الوطني عثرت على أربعة صواريخ مضادة للدبابات من طراز جافلين يوم 26 يونيو خلال مداهمة لمعسكر في غريان جنوبي طرابلس.

ونفت الوزارة في بيانها نقل الصواريخ لقوات محلية وأكدت مجددا أن السلاح غير مشمول بقيود على الواردات لأن الهدف منه حماية القوات الفرنسية.

وأضاف البيان “فرنسا تدعم منذ فترة طويلة كل القوى التي تكافح الإرهاب في ليبيا في منطقة طرابلس وبرقة وعلى نطاق أوسع في منطقة الساحل”.

وتابع البيان إن الصواريخ “لم تكن على الإطلاق محل بيع أو نقل أو إعارة لأي شخص في ليبيا”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية