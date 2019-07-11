ليبيا.. أي دور لباريس في النزاع؟

يستضيف حكيم بالطيفة في برنامج “وجها لوجه” السيد محمود مختار الرملي الكاتب والصحفي والسيد كامل المرعاش الصحفي والمحلل السياسي للتوقف عند إقرار فرنسا بملكيتها صواريخ عثر عليها في قاعدة للمشير الليبي خليفة حفتر في غريان جنوب غرب طرابلس فيما تقول بعض المصادر إن المشير الليبي بصدد تحضير معركة الفرصة الأخيرة من محاور عديدة في هجومه على طرابلس.

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