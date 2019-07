عضو لجنة الطوارئ بالوفاق يبحث رفع مستوى الخدمات ببلديات الغرب

المتوسط:

ناقش وكيل عام وزارة الصحة عضو لجنة الطوارئ بحكومة الطوارئ “محمد عيسى”، مع عمداء بلديات المنطقة الغربية والساحل، رفع مستوى الخدمات بالمنطقة.

جاء ذلك في اجتماع عقده عيسى مع عمداء بلديات (زلطن، الجميل، المنشية، العجيلات)، وتطرق المجتمعون إلى رفع مستوى خدمات قطاعي الصحة والتعليم، وخدمات البنية التحتية والطرق، إلى جانب المسائل الأخرى المتعلقة بالحياة اليومية للمواطن.

وجرى خلال الاجتماع اتخاذ جملة من الخطوات الفعلية من خلال وضع حلول لبعض هذه المشاكل بشكل فوري.

