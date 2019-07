المتوسط

طالب المجلس الرئاسي بعثة الأمم المتحدة إلى التحقيق في العمليات الجارية في مرزق ومن يقف وراءها.

وأعرب المجلس في بيان له اليوم عن أسفه وقلقه إزاء ما تشهده مدينة مرزق من أعمال عدائية وانتهاكات.

وأكد أهمية أمن واستقرار المنطقة الجنوبية، داعيا إلى وقف الاشتباكات وحقن الدماء والعودة إلى طريق التفاهم.

