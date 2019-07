“طوارئ صحة الوفاق” تزود 22 مركزًا صحيًا بأدوية

المتوسط:

أظهر تقرير لجنة الطوارئ الصحية إمداد 22 مركزًا صحيًا وعيادة مجمعة بأدوية عامة ومستلزمات طبية وأدوية أمراض مزمنة، تلبيةً لاحتياجات المواطنين النازحين جرّاء الحرب الدائرة حول العاصمة طرابلس.

وبيّن التقرير أن جميع المراكز الصحية والعيادات المجمعة التي تم إمدادها بالأدوية والمستلزمات تقع بالقرب من مراكز إيواء النازحين، حيث تم اختيار المراكز والعيادات بالتنسيق مع مسؤولي الخدمات الصحية بالمناطق.

وبحسب التقرير فقد خصصت داخل بلدية الجفارة (4) مراكز صحية هي (المركز الصحي الزهراء المدينة والمركز الصحي الرفايفية والمركز الصحي اليرموك والمركز الصحي الماية الشمالي) لتقديم الخدمات الطبية للنازحين.

وتم إمداد المراكز الصحية الـ 4 بأدوية أمراض مزمنة وأدوية عامة ومستلزمات طبية كما تم تكليف عدد من العناصر الطبية والطبية المساعدة بتولي مهام تقديم الخدمات الصحية للأسر النازحة .

ويقع المركز الصحي الزهراء المدينة داخل مدينة الزهراء التي تضم 1683 أسرة نازحة فيما يقع المركز الصحي الرفايفية بمنطقة العامرية التي استقبلت 525 أسرة نازحة، أما المركز الصحي اليرموك فيقع في منطقة بير الجديد التي استقبلت 255 أسرة ، في حين استقبلت منطقة الماية 452 أسرة نازحة وخصص المركز الصحي الماية لتقديم الخدمات الطبية للنازحين.

وأظهر التقرير إمداد المركز الصحي القصبات الواقع بمدينة مسلاتة بأدوية عامة وأدوية الأمراض المزمنة، وكذلك تخصيص كل من مجمع عيادات الحوريات والمركز الصحي الماجري الواقعين داخل مدينة زليتن التي استقبلت 1135 أسرة نازحة لتقديم الخدمات الطبية للنازحين.

وبحسب التقرير فقد تم تزويد مراكز صحية أخرى بالأدوية العامة وأدوية الأمراض المزمنة وهي مجمع عيادات الصمود بالعزيزية والمركز الصحي قصر بن غشير ومجمع عيادات العجيلات .

يشار إلى أن لجنة الطوارئ الصحية شكلت من إدارتي الطوارئ الصحية والرعاية الصحية ومكتب التعاون الدولي.

