الاتحاد الأفريقي: قلقون من التدخلات الأجنبية في ليبيا

عبرت لجنة الاتحاد الأفريقي الخاصة بليبيا عن قلقها جراء ما أسمته بالتدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية لليبيا.

وجاء ذلك في البيان الصادر في ختام قمة للاتحاد الأفريقي عقدت في نيامي، كما ناقش المجتمعون في القمة إرسال موفد خاص مشترك من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في محاولة لتوحيد الجهود في سبيل الوصول إلى حل للأزمة الليبية فيما صرح مصدر دبلوماسي في الاتحاد الإفريقي أن الاجتماع الذي دار حول ليبيا كان متوترا.

وجاء في البيان الصادر الأربعاء “عبرت اللجنة عن عميق قلقها إزاء التدخلات الخارجية المتواصلة في الشؤون الداخلية لليبيا التي تحركها مصالح أنانية، وإزاء مواصلة عرقلة الجهود التي تبذل للتوصل لوقف دائم وغير مشروط لإطلاق النار”.

ووفقا لنص البيان فقد تم صياغة مقترح “تسمية موفد خاص مشترك بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لتعزيز تنسيق جهود المنظمتين، على أساس خريطة طريق يقوم هذا الموفد الخاص بإعدادها لتكون وسيلة لدعم جهود السلام التي يقوم بها الليبيون”.

يشار إلى أن مقترح تعيين موفد خاص مشترك للأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي لمساعدة الموفد الأممي الحالي في ليبيا غسان سلامة، كان قد ظهر على السطح في مداولات غير رسمية بين بعض الطراف الفاعلة في القارة قبل بدأ قمة نيامي الأخيرة.

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