المؤقتة تسلم هيأة السلامة الوطنية في بنغازي الدفعة الأولى من الآليات الإطفائية

بنغازي-العنوان

سلم رئيس مجلس وزراء الحكومة المؤقتة عبدالله الثني أمس الأربعاء الدفعة الأولى من الآليات الإطفائية التي أجرت الحكومة المؤقتة عملية صيانتها لتدخل الخدمة بفروع هيئة السلامة الوطنية بوزارة الداخلية.

وكان في استقبال رئيس الحكومة والوفد المرافق له مدير فرع هيأة السلامة الوطنية بالمنطقة الشرقية العميد عبدالعزيز أحمد العرفي وضباط وضباط صف وموظفي الهيأة إضافة إلى عدد من مشائخ وحكماء وأعيان ومسؤولي بلدية بنغازي.

وحضر مراسم التسليم رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس صقر بوجواري، ومدير أمن بنغازي العميد عادل عبدالعزيز، ومدير الإدارة العامة للبحث الجنائي بوزارة الداخلية العقيد صلاح هويدي.

وأكد الثني عمل الحكومة المؤقتة على توفير كافة الإمكانيات لهيأة السلامة الوطنية لضمان سير عملها بالشكل المطلوب، مؤكدا أن هذه الآليات المسلمة ماهي إلا دفعة أولى ستليها دفعات أخرى للهيأة، لما لها من أهمية بالغة في حماية المواطنين.

من جنبه أكد مدير فرع هيأة السلامة الوطنية بالمنطقة الشرقية عميد عبدالعزيز العرفي أن الحكومة المؤقتة سلمت للهيأة عدد 20 سيارة إطفاء بعد ان تكفلت بمصروفات صيانتها وستوزع على كامل فروع الهيأة في المنطقة الشرقية.

هذا وكرمت هيأة السلامة الوطنية رئيس مجلس الوزراء بدرع تكريمي نظيرا لدعمه المتواصل للهيأة وكذلك لأعماله التي باتت واضحة للعيان لأجل الوطن والمواطن.

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