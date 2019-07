“صحة المؤقتة” تنظم استخراج إذن مزاولة نشاط المصحات الإيوائية

المتوسط:

بحث وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية المهندس نوري الورفلي، بمكتبه بديوان وزارة الصحة بالبيضاء مع مدير إدارة القطاع الخاص بالوزارة عبدالله العمامي سير عمل إدارة القطاع الخاص والإجراءات المنظمة لمنح تراخيص اذانات المزاولة للمصحات الايوئية والعيادات والصيدليات الخاصة وفق الاشتراطات الصحية والقانونية .

وناقش المجتمعون آلية العراقيل التي تواجه سير عملها من ناحيه الاشتراطات الفنية والقانونية وتاخذ كافة التدابير المنظمة وفقا لقانون الصحة العامة رقم (106) لسنة 1973 بشان استخراج اذن مزاولة نشاط للمختبرات والعيادات والصيدليات والشركات الطبيه الخاصة والمصحات الايوائية

وأكد المجتمعون على ضرورة العمل وفق قرار مجلس الوزارء رقم (11 )لسنه 2013 و تعليمات وزير الصحة المنظمة لعمل القطاع الخاص الليبي علي ان لايعتد باى اجراء مالم تصدر عن الادارة المختصة بوزارة الصحة .

