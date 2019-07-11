مواصلات المؤقتة: ندين ونستنكر تهديد الجويلي بقصف مطار بني وليد المدني

ليبيا – أصدرت مصلحة المطارات بالهيئة العامة للموصلات والنقل التابعة للحكومة المؤقتة بشأن التهديد بالقصف لمطار بني وليد المدني من قبل آمر غرفة عمليات المنطقة الغربية أسامه جويلي.

مواصلات المؤقتة أدانت وإستنكرت في بيانها الذي تلقت المرصد نسخة منه تهديد الجويلي بقصف مطار بني وليد المدني، مشيرةً إلى أن المطار يعد أحد المطارات التابعة للحكومة المؤقتة بإعتباره منفذ جوي للرحلات الداخلية و الحالات الإنسانية الطارئة.

وأكدت على أن بيان الجويلي يعد من جرائم الحرب ضد المدنيين وإضطهاداً لحقوق الإنسان وتدمير لمؤسسات الدولة.

كما حمّلت حكومة الوفاق وبعثة الأمم المتحدة المسؤولية الكاملة على سلامة المرافق و المواطنين الآمنين بمطار ومدينة بني وليد.