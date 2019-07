المتوسط:

أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة بالمنطقة الغربية، تدمير سلاح الجو رتل تابع لقوات الوفاق والمرتزقة الأجانب كان في طريقه لجنوب البلاد.

وتضمن بيان المركز رسالة شكر وامتنان لقبائل ورفلة في بني وليد على موقفها البطولي ضد تهديدات أسامة الجويلي، لافتا إلى بطولات أبناء مدينة مرزق وصدهم لهجوم قوات الجويلي والسراج.

كما أعلن المركز الإعلامي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، أن وحدات الجيش وصلت إلى مقر الإدارة العامة للجوازات بمنطقة صلاح الدين في طرابلس وتنتشر في محيطه.

The post “سلاح الجو” يدمر رتل تابع لقوات الوفاق في طريقه للجنوب appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية