مصدر دبلوماسي: اجتماع لجنة الاتحاد الإفريقي حول ليبيا كان “متوترا”

كشف مصدر دبلوماسي في الاتحاد الإفريقي أن الاجتماع الذي دار حول ليبيا كان متوترا.

من جانبها أعربت لجنة الاتحاد الأفريقي الخاصة بليبيا عن قلقها جراء التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية لليبيا.

وأشارت اللجنة في البيان الصادر في ختام قمة للاتحاد الأفريقي عقدت في نيامي، إلى أن المجتمعين في القمة “اللجنة عبرت عن عميق قلقها إزاء التدخلات الخارجية المتواصلة في الشؤون الداخلية لليبيا التي تحركها مصالح أنانية، وإزاء مواصلة عرقلة الجهود التي تبذل للتوصل لوقف دائم وغير مشروط لإطلاق النار”.

ووفقا لنص البيان فقد تم صياغة مقترح “تسمية موفد خاص مشترك بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لتعزيز تنسيق جهود المنظمتين، على أساس خريطة طريق يقوم هذا الموفد الخاص بإعدادها لتكون وسيلة لدعم جهود السلام التي يقوم بها الليبيون”.

